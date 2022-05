Καναδάς: Στους 8 ανέρχονται οι νεκροί, εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας - Χωρίς ρεύμα 300.000 νοικοκυριά

O επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταιγίδων που σάρωσαν Σάββατο τομείς του ανατολικού Καναδά διπλασιάστηκε την Κυριακή, κόβοντας το ρεύμα σε ως και 900.000 νοικοκυριά, ιδιαίτερα γύρω από την πρωτεύουσα Οτάβα, με τις αρχές να κάνουν πλέον λόγο για οκτώ νεκρούς, κυρίως από πτώσεις δένδρων.

Ο όγδοος θάνατος διαπιστώθηκε το Σάββατο στον ποταμό Ουταουέ, όπου πνίγηκε γυναίκα που έκανε κανό όταν το μικρό σκάφος ανατράπηκε.

Σφοδροί άνεμοι, ταχύτητας 140 χιλιομέτρων την ώρα και πλέον, σφυροκόπησαν το Σάββατο τον ανατολικό Καναδά, κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων του είδους που αποκαλείται «Ντερέτσο».

Το μέτωπο, που αρχικά σχηματίστηκε στις ΗΠΑ, είχε μήκος «σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων», από το Μίσιγκαν ως το Μέιν, αμερικανικές πολιτείες αντίστοιχα στο κεντρικό και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προτού πλήξει στη συνέχεια τις καναδικές επαρχίες «Οντάριο και Κεμπέκ», συνόψισε μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ντέιβιντ Φίλιπς, μετεωρολόγος του ομοσπονδιακού υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο όρος «Ντερέτσο» δεν χρησιμοποιείται συχνά, πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο» πρόσθεσε, εξηγώντας πως πρόκειται για «μακρά σειρά καταιγίδων» που ενώνονται.

Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Οτάβα υπέστη ιδιαίτερα βαρύ χτύπημα, με χιλιάδες νοικοκυριά ακόμη στο σκοτάδι την Κυριακή το βράδυ. Οι δρόμοι παρέμεναν κλειστοί εξαιτίας πτώσεων δέντρων ή κλαδιών και διαφόρων άλλων αντικειμένων, που παρασύρθηκαν από τους ανέμους.

Συνεργεία συνέχιζαν τις προσπάθειες να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στα σπίτια σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων.

«Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες» παραδέχθηκε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Τζιμ Ουότσον την Κυριακή, καλώντας τους συμπολίτες του στην Οτάβα να «παραμείνουν αισιόδοξοι παρά τις προκλήσεις» που προκάλεσε η ανοιξιάτικη κακοκαιρία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετά 24ωρα για να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Περίπου 300.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν να μην έχουν ρεύμα, κυρίως στην Οτάβα και στη Λορεντίντ, ενημέρωσαν οι δύο τοπικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού Hydro One και Hydro-Québec.

