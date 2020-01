Καναδάς: Πανικός σε χιλιάδες κατοίκους από λάθος SMS για «περιστατικό» σε πυρηνικό σταθμό

Οι Αρχές του Οντάριο στον Καναδά έστειλαν ψευδή συναγερμό για ένα «περιστατικό» σε πυρηνικό σταθμό κοντά στην μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Τορόντο, και λίγο αργότερα τον ανακάλεσαν λέγοντας ότι τελικά δεν είχε συμβεί τίποτα.

Γύρω στις 7:30 πμ τοπική ώρα κάτοικοι στο Οντάριο δέχτηκαν ένα μήνυμα συναγερμού για ένα υποτιθέμενο περιστατικό στο εργοστάσιο Πίκερινγκ. Λιγότερο από μια ώρα αργότερα οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι το μήνυμα ήταν εσφαλμένο.

«Σημαντική ενημέρωση: ο συναγερμός σχετικά με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Πίκερινγκ εστάλη εσφαλμένα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ή για το περιβάλλον», ανέφεραν οι Αρχές στο Twitter χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Important update: the alert regarding #Pickering Nuclear was sent in error. There is no danger to the public or environment.