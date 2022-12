Καναδάς: Πέντε νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη ένας τραυματίστηκε την Κυριακή, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο, στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης έχει επίσης πέσει νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις της τάξης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζιμ Μακσουίν, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο οποίος διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών.

#BREAKING: New Video- Major emergency response to multi-victim shooting inside apartment building just outside Toronto, Canada in the city of Vaughan. #BreakingNews pic.twitter.com/bP4dtuOdu9