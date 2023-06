Καναδάς: Τουλάχιστον 10 νεκροί από σύγκρουση νταλίκας με βανάκι μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μια νταλίκα συγκρούστηκε με πολυμορφικό βανάκι μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες στη Μανιτόμπα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Καναδά CBC.

Το δυστύχημα, που περιγράφηκε ως «πολύ σοβαρό» σημειώθηκε στα βόρεια της πόλης Κάρμπερι, στο σημείο όπου διασταυρώνονται ο Διακαναδικός Αυτοκινητόδρομος με τον Αυτοκινητόδρομο 5.

BREAKING - Police have now arrived on the scene with air ambulances, to a serious crash on the Trans-Canada Highway near Carberry, #Manitoba. pic.twitter.com/bvtfleX2OJ