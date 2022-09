Καναδάς: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες σε επιθέσεις με μαχαίρι - Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο δράστες

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρια που διαπράχθηκαν κατά συρροή σε δύο απομακρυσμένες κοινότητες του Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία έχει πλέον εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε τρεις επαρχίες για να συλλάβει τους δύο υπόπτους.

«Καταγράψαμε 10 αποβιώσαντες σε 13 τοποθεσίες των κοινοτήτων Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και Γουέλντον, στη Σασκάτσουαν» (σ.σ.: επαρχία του κεντρικού Καναδά), δήλωσε η Ρόντα Μπλάκμορ, η υποδιευθύντρια της βασιλικής χωροφυλακής του Καναδά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πολλά άλλα θύματα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 έχουν μέχρι στιγμής διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε η αξιωματικός.

🇨🇦 NOW - 10 dead, at least 15 injured in stabbing spree in #Saskatchewan, #Canada. The two suspects are still at large. pic.twitter.com/MZh5EbRCMI