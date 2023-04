Καναδάς: Χαμός στα social media για τα ροζ ψηλοτάκουνα πολιτικών

Η κίνηση ορισμένων πολιτικών να “παρελάσουν” με ροζ ψηλοτάκουνα παπούτσια έχει πυροδοτήσει διαμάχη στον Καναδά. Πλάνα από την ασυνήθιστη σκηνή, που δημοσιεύτηκε στο Twitter από τον υπουργό Μεταφορών του Καναδά, Omar Alghabra, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Ο λόγος για βίντεο το οποίο αναρτήθηκε όπου Καναδοί άνδρες πολιτικοί εμφανίζονται να περπατούν με τακούνια γύρω από ένα τραπέζι. Στόχος ήταν να υποστηριχθεί η υπόθεση της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Όμως η χειρονομία αντιμετωπίστηκε με σαρκασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί τη θεώρησαν γελοία και περιττή για τις γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Καναδό Υπουργό Μεταφορών, αυτή η χειρονομία είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. “Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να επικρατεί στην κοινωνία μας.

Το “Hope in Heels” είναι μια εκδήλωση που ευαισθητοποιεί τη βία κατά των γυναικών ενώ ενθαρρύνει τους άνδρες και τα αγόρια να συμμετάσχουν στη λύση. Φόρεσα τις εμβληματικές ροζ γόβες για να υποστηρίξω αυτόν τον σημαντικό σκοπό”, είπε Ομάρ Αλγκάμπρα.

