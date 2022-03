Κασπάροφ: «Αξιολύπητη» η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο μεγάλος σκακιστής και επικριτής του Πούτιν Γκάρι Κασπάροφ χαρακτήρισε «αξιολύπητη» την αμερικανική κυβέρνηση, αφότου ο Λευκός Οίκος ανασκεύασε τα σχόλια του προέδρου Τζο Μπάιντεν περί αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία

«Όταν ένα καθεστώς είναι κατασταλτικό, δολοφονικό, δικτατορικό και καθοδηγείται από κάποιον που έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, σε τι άλλο πρέπει να ελπίζουμε και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αλλαγής καθεστώτος;» έγραψε στο πρώτο από μια σειρά tweets.

«Όταν ο Πρόεδρος έχει δίκιο, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να μείνει μαζί του αντί να ψάχνει να ζητήσει συγγνώμη από έναν δολοφόνο δικτάτορα που είπε την αλήθεια. Είναι αξιολύπητο», συνέχισε.

When the President is right, the White House should stick with him instead of fumbling to apologize to a murderous dictator for speaking the truth. It's pathetic.