Καταφθάνουν οι επίσημοι για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν - Παρακολουθήστε όλες τις προετοιμασίες

Στις 19.00 ώρα Ελλάδας, αρχίζει η επίσημη τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Θα παραστούν ορισμένοι προσκεκλημένοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να συνοδεύονται από ένα άτομο, καθώς και οι τρεις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ με τις συζύγους τους, δηλαδή ο Τζορτζ και η Λάουρα Μπους, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, αλλά και ο Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα.

Μετά την ορκωμοσία θα ακολουθήσει ένα event, αλλά και αυτό σε περιορισμένη κλίμακα, αφού η πανδημία και τα προβλήματα ασφαλείας που υφίστανται μετά την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Δεκεμβρίου, κάνουν απαγορευτική κάθε παρουσία πλήθους στην τελετή.

Λίγη ώρα πριν την ορκωμοσία Μπάιντεν, θα ορκιστεί ενώπιων της προέδρου του Ανωτάτου δικαστηρίου η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Ουάσινγκτον:

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ είναι ήρεμο, γαλήνιο και κρύο. Ο χορτοτάπητας όπου κανονικά θα περίμενε κανείς χιλιάδες άτομα είναι ως επί το πλείστον άδειος, εκτός από μερικές πλαστικές καρέκλες σε απόσταση μεταξύ τους, μερικές τηλεοπτικές κάμερες και κάποιες χημικές τουαλέτες.

Το National Mall έχει μετατραπεί σε «θάλασσα» σημαιών, που εκπροσωπούν τους Αμερικανούς που δεν μπορούν να παρευρεθούν. Η λεωφόρος της Πενσυλβανίας είναι έρημη, αλλά οι εορταστικές σημαίες είναι ορατές από απόσταση.

Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις έφτασαν στο Καπιτώλιο για την ορκωμοσία περί τις 17:30. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αφιχθεί στο Καπιτώλιο και ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος θα παραστεί στην τελετή, σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν για τη Φλόριντα.

Ο Μπέρνι Σάντερς έφτασε στο Καπιτώλιο λίγο πριν τις 18:00:

Sen. Bernie Sanders (I-VT) arrives at inauguration wearing mittens.#InaugurationDay pic.twitter.com/7RfdcNGFLM — The Recount (@therecount) January 20, 2021

Νωρίτερα, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα έφτασαν στο Καπιτώλιο για να παρευρεθούν στην ορκωμοσία του νέου προέδρου και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Barack and Michelle Obama arrive at the U.S. Capitol for Joe Biden's inauguration. pic.twitter.com/8v9JbL3UAr — The Recount (@therecount) January 20, 2021

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον έφτασαν επίσης στο Καπιτώλιο.

Secretary Clinton gives us a wave as she and former President Bill Clinton walk into the Capitol. #InaugurationDay pic.twitter.com/rgAuVqihRv — Mariam Khan (@MKhan47) January 20, 2021

Ο Τζορτζ Μπους και η Λόρα Μπους έχουν φτάσει στο Καπιτώλιο για να παρευρεθούν στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην κυρία χαιρέτησαν στους δημοσιογράφους καθώς έμπαιναν στο κτήριο.