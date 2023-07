Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κομητείες

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες "που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ζωές" χθες, Κυριακή, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια, παρασύροντας γέφυρες και οδηγώντας την κυβερνήτρια να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κομητείες.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που προσπαθούσε να βγει από το σπίτι της με τον σκύλο της στην κοιλάδα Χάντσον, καθώς παρασύρθηκε από τα νερά ξαφνικής πλημμύρας, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την κομητεία Όραντζ, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Νέας Υόρκης, και την κομητεία Οντάριο, στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, σημειώνοντας ότι έως και 200 χιλιοστά βροχής δημιούργησαν "συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές λόγω ξαφνικών πλημμυρών".

Flash Flood Emergency declared for the Highland Falls/West Point areas, New York.

"It’s not a good situation in Orange County right now. Flooding is bad! Reports of people swept away by rising flash flood waters.

Route 6 near Long Mountain Circle has collapsed on shoulder. pic.twitter.com/PnIFfwfHIO