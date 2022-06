Βραζιλία: Στους 106 οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές

Οι καταρρακτώδεις βροχές, που έπληξαν τη βορειοανατολική Βραζιλία την Τρίτη, προκάλεσαν τον θάνατο 106 ανθρώπων, που χάθηκαν εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων σε προάστια της πόλης Χεσίφι, ενώ ψάχνουν άλλους τουλάχιστον οκτώ αγνοούμενους.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Περναμπούκο, της οποίας η Χεσίφι είναι η πρωτεύουσα, έκανε λόγο το πρωί της Τρίτης για εκατό νεκρούς. Όμως, με νέα ανακοίνωσή του μετά το μεσημέρι, γνωστοποίησε πως βρέθηκαν ακόμη έξι νεκροί στις ζώνες που χτυπήθηκαν σκληρότερα.

Στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συμμετέχουν πάνω από 400 μέλη του πυροσβεστικού σώματος.

Οι έρευνες «θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή ωσότου να βρεθούν όλοι» όσοι αγνοούνται», διαβεβαίωσε ο Ουμπέρτο Φρέιρε, αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας στην Περναμπούκο.

Στη Ζαρντίμ Μοντεβέρντε, μια από τις κοινότητες που σαρώθηκαν από κατολίσθηση λάσπης, ανάμεσα στη Χεσίφι και στη Ζαμποατάου ντος Γκουαραράπες, οι έρευνες έλαβαν τέλος, καθώς ανακτήθηκαν τα πτώματα των τριών τελευταίων ανθρώπων που αγνοούνταν.

Πάνω από 6.000 άνθρωποι στην περιφέρεια της Χεσίφι έχασαν τα σπίτια τους και στεγάζονται σε δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.

Έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 24 δήμους της Περναμπούκο.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου επιθεώρησε από αέρος τη Δευτέρα τις πλημμυρισμένες περιοχές και η κυβέρνησή του ανακοίνωσε, πως αποδεσμεύει πιστώσεις περίπου 198 εκατομμυρίων ευρώ για να προσφερθεί βοήθεια στους πολίτες που επλήγησαν.

Ο ακροδεξιός αρχηγός του κράτους αντιμετώπισε επικρίσεις πρόσφατα, διότι δήλωσε, ότι οι καταστροφές του είδους αυτού είναι κάτι που «τυχαίνει», ειδικά μετά την τραγωδία στην Πετρόπολις, μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα από το Ρίο ντε Τζανέιρο (νοτιοανατολικά), τον Φεβρουάριο.

Φονικές πλημμύρες έπληξαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς την πολιτεία Μπαΐα (βορειοανατολικά), κατόπιν, τον Ιανουάριο, νοτιοανατολικές περιοχές, ειδικά τις πολιτείες Σαν Πάολο και Μίνας Ζεράις.

Μέσα σε μερικές ώρες, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, στην Περναμπούκο έπεσε ποσότητα νερού ίση με το 70% των κατακρημνίσεων, που συνήθως καταγράφονται ολόκληρο τον Μάιο.

Ο Ζουζέ Μαρένγκου, επιστήμονας ειδικευμένος στις φυσικές καταστροφές, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι οι εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις οφείλονται στην υπερθέρμανση του πλανήτη, όμως αυτό που τις κάνει φονικότερες είναι η αυθαίρετη δόμηση.

«Η βροχή δεν σκοτώνει από μόνη της. Αυτό που σκοτώνει είναι η βροχή σε περιοχές, όπου έχουν οικοδομηθεί σπίτια σε ζώνες υψηλού κινδύνου», τόνισε ο συντονιστής έρευνας του βραζιλιάνικου Εθνικού Κέντρου Επιτήρησης και Προειδοποίησης για Φυσικές Καταστροφές.

Σύμφωνα με τον Μαρένγκου, οι Αρχές φέρουν ευθύνες, είναι «ένοχες» διότι «επέτρεψαν την οικοδόμηση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου ζουν φτωχοί πληθυσμοί διότι δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε».

