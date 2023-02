Κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Κίνα - Έξι νεκροί και 47 αγνοούμενοι

Σχεδόν πενήντα εργαζόμενοι αγνοούνται έως σήμερα (24/2) στην Κίνα μετά την κατάρρευση λόφου σε τμήμα ανοικτού ανθρακωρυχείου που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, κατά νεότερο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων, συνεχίζεται δυο μέρες μετά την τραγωδία στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας (βόρεια). Δεκάδες εργαζόμενοι καταπλακώθηκαν προχθές Τετάρτη όταν το μεγαλύτερο μέρος λόφου 180 μέτρων κατέρρευσε σε υπαίθριο ορυχείο άνθρακα, σύμφωνα με το κινεζικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η επιχείρηση χρειάστηκε να ανασταλεί εξαιτίας νέας κατολίσθησης το βράδυ της Τετάρτης, αλλά έχει πλέον ξαναρχίσει, σύμφωνα με το CCTV, που διευκρίνισε πως ο απολογισμός των θυμάτων είναι πλέον έξι νεκροί, έξι τραυματίες και 47 αγνοούμενοι.

Video footage shows a collapse at a coal mine in northern China's Inner Mongolia autonomous region, where several people have been killed and dozens are missing.





Το κινεζικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε πως καταβάλλονται «όλες οι δυνατές προσπάθειες για να βρεθούν οι αγνοούμενοι» και κάλεσε να «μη χαθεί η ελπίδα πως θα βρεθούν», μετέδωσε από την πλευρά του το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Το να σωθούν ζωές παραμένει η προτεραιότητα υπ’ αριθμόν ένα», σύμφωνα με κλιμάκιο του υπουργείου που επικαλέστηκε το πρακτορείο, ενώ «πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να προληφθούν δευτερογενείς καταστροφές».

Πλάνα του CCTV εικονίζουν μέλη σωστικών συνεργείων με πορτοκαλί στολές πάνω σε ένα βουνό συντριμμιών και μηχανήματα έργου που απομακρύνουν μέρος τους.

China coal mine death toll at six, 47 missing as rescue resumes

«Μόλις είχαμε πιάσει δουλειά» όταν «είδαμε βράχια να αρχίζουν να πέφτουν από την κορυφή του λόφου. Έπεφταν ολοένα περισσότερα», αφηγήθηκε ο Μα Τζιανπίνγκ, εργαζόμενος που επέζησε. «Αποφασίστηκε να εκκενωθεί (το ορυχείο), αλλά ήταν ήδη αργά. Όλος ο λόφος κατέρρευσε», πρόσθεσε από το κρεβάτι του σε νοσοκομείο.

Έρευνα της αστυνομίας

Τα αίτια της τραγωδίας δεν είναι γνωστά ως τώρα. Η Xinjing Coal Mining Company, που διαχειριζόταν το ορυχείο σύμφωνα με το CCTV, δεν απάντησε όταν το Γαλλικό Πρακτορείο προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά.

Κατά το ρεπορτάζ της κινεζικής δημόσιας τηλεόρασης, έχει αρχίσει να διενεργείται πλέον αστυνομική έρευνα. Το Νέα Κίνα μετέδωσε ότι το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ζήτησε να γίνει «πλήρης» έρευνα. Η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία είναι αραιοκατοικημένη και η οικονομία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξόρυξη άνθρακα.

A large-scale collapse of an open-pit coal mine in Alxa League, Inner Mongolia, China, many people were buried

Η ασφάλεια των ορυχείων έχει καταγράψει βελτίωση τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, όπως και η κάλυψη καταστροφών από τα ΜΜΕ· παλαιότερα, πολλές τέτοιες τραγωδίες αποσιωπούνταν.

Όμως τα δυστυχήματα στον τομέα παραμένουν συχνά, εξαιτίας της εγγενούς επικινδυνότητας της δραστηριότητας, καθώς και των αυτοσχεδιασμών σε αρκετές περιπτώσεις όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων εργασιακής ασφάλειας.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, 40 άνθρωποι εργάζονταν σε στοές χρυσωρυχείου όταν τμήματά του κατέρρευσαν στην αυτόνομη περιφέρεια Σιντζιάνγκ των Ουιγούρων (βορειοδυτικά). Οι 22 κατορθώθηκε να βγουν ζωντανοί.

Τον Δεκέμβριο του 2021, δυο εργαζόμενοι που παγιδεύτηκαν σε ανθρακωρυχείο που πλημμύρισε στη Σανσί (βόρεια) έχασαν τη ζωή τους· άλλοι 20 διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Και τον Σεπτέμβριο του 2021, 19 ανθρακωρύχοι που παγιδεύτηκαν επίσης στα έγκατα της γης στην επαρχία Τσινγκάι (βορειοδυτικά) βρέθηκαν νεκροί, έπειτα από μακρές και επίπονες έρευνες.