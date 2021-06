Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Φλόριντα: Τουλάχιστον 12 νεκροί - Στον τόπο της τραγωδίας την Πέμπτη ο Μπάιντεν

Έξι ημέρες ερευνών, δώδεκα νεκροί, 149 άνθρωποι ακόμη αγνοούμενοι. Και ερωτήματα, ολοένα πιο πιεστικά, για τα αίτια της φονικής κατάρρευσης πολυκατοικίας στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντας, όπου αναμένεται αύριο Πέμπτη ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, ο αρχηγός του κράτους έχει σκοπό να ευχαριστήσει τις ομάδες έρευνας και διάσωσης «οι οποίες εργάζονται αδιάκοπα» και «να συναντηθεί με τις οικογένειες που αναγκάστηκαν να υποστούν αυτή την φρικτή τραγωδία», εξήγησε η εκπρόσωπός του, η Τζεν Ψάκι.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια του κτηρίου και άλλοι 149 εξακολουθούν να αγνοούνται, ενημέρωσε χθες βράδυ η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα.

Το δωδεκαώροφο κτήριο κατέρρευσε την περασμένη Πέμπτη γύρω στη 01:20. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες τέτοιες καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Ήταν σαν σεισμός», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζανέτ Αγκουέρο, 46 χρονών, που διέμενε στον 11ο όροφο του τμήματος του συγκροτήματος που παραμένει όρθιο, στην πλευρά του που βλέπει στον δρόμο, και μπόρεσε να βγει.

Η αναμονή είναι ατελείωτη σε αυτή τη μικρή πόλη της Φλόριντα, όχι μακριά από το Μαϊάμι, όπου τα νέα συνεχίζουν να δίνονται με το σταγονόμετρο.

Δυο μεγάλοι γερανοί χρησιμοποιούνται για να απομακρύνονται, πολύ αργά και προσεκτικά, συντρίμμια. Οι πυροσβέστες που εργάζονται μέρα και νύχτα μέσα στη ζέστη και την υγρασία αξιοποιούν προηγμένα τεχνολογικά μέσα απεικόνισης και ήχου για να εντοπίσουν θύλακες με αέρα, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται θύματα στη ζωή, παρότι οι ελπίδες σβήνουν κάθε ώρα και κάθε ημέρα που περνάει.

Έχουν ανασκαφεί και ερευνηθεί πάνω από 1.300 τόνοι μπετόν, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι δεκάδες πολίτες χωρών της Λατινικής Αμερικής (της Αργεντινής, της Κολομβίας, της Παραγουάης, της Χιλής, της Ουρουγουάης...).

Οι Αρχές υποσχέθηκαν ότι θα διενεργηθεί «ταχεία» έρευνα για τα αίτια της καταστροφής.

Μπορούσε να είχε αποφευχθεί η εξαφάνιση μέσα σ’ ένα σύννεφο σκόνης του κτηρίου την Πέμπτη; Η δημοσιοποίηση την Τρίτη επιστολής συνταγμένης τον Απρίλιο από την πρόεδρο της συνέλευσης των συνιδιοκτητών, που εξέφραζε ανησυχία για την κατάσταση του ακινήτου, εντείνει τον δημόσιο διάλογο.

Το κτήριο είχε «ζημιές» που «επιταχύνονταν», προειδοποιούσε στην επιστολή, το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυψαν αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ. Χρειάζονταν εργασίες εκτιμώμενου κόστους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για να επισκευαστεί η πολυκατοικία, εκτιμούσε.

Έκθεση μηχανικού η οποία είχε συνταχθεί ήδη το 2018 έκανε λόγο για «μείζονες δομικές ζημιές» και «ρωγμές» στο υπόγειο του κτηρίου, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τον δήμο της Σέρφσαϊντ.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας θα διαρκέσει μήνες.

Asked if he plans to travel to Florida following the Surfside building collapse, Pres. Biden says, "Yes, I hope so...as soon as we can, maybe as early as Thursday." https://t.co/bhW5SVd2Ss pic.twitter.com/zLMMs3krhQ