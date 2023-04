Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Μασσαλία: «Υπάρχουν ελπίδες» να βρεθούν επιζώντες

«Υπάρχει ελπίδα»: στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία οι διασώστες αναζητούν ακατάπαυστα στα ερείπια αγνοούμενους, μετά την κατάρρευση χθες, Κυριακή, πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και τον εντοπισμό δύο νεκρών.

«Υπάρχουν ελπίδες» να βρεθούν «τυχόν επιζώντες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν από το σημείο της τραγωδίας και «όσο υπάρχουν ελπίδες, δεν θα σταματήσουμε».

«Αν εξακολουθούν να υπάρχουν επιζώντες κάτω από αυτά τα ερείπια, πρέπει να διατηρηθούν (στη ζωή) με κάθε κόστος», τόνισε, για τον λόγο αυτόν οι πυροσβέστες εργάζονται με «χειρουργική ακρίβεια».

#BREAKING Two bodies found in building that collapsed in Marseille, France: firefighters pic.twitter.com/2hdWLyNshu — AFP News Agency (@AFP) April 9, 2023

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης Λιονέλ Ματιέ επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του δημάρχου, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν ελπίδες να υπάρχουν ακόμη ζωντανοί».

«Σήμερα το βράδυ ο πόνος και η οδύνη είναι μεγάλοι», είχε σημειώσει λίγο νωρίτερα ο Ματιέ, όταν οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν δύο πτώματα στα ερείπια της πολυκατοικίας των πέντε διαμερισμάτων που βρισκόταν στο αριθμό 17 της οδού Τιβολί και η οποία κατέρρευσε έπειτα από μια τεράστια έκρηξη.

Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ άλλος ένας, που ζει σε διπλανή πολυκατοικία, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την οικογένειά του.

«Με δεδομένες τις ιδιαίτερες δυσκολίες της επιχείρησης, η απομάκρυνση (των πτωμάτων) θα πάρει χρόνο», διευκρίνισαν οι διασώστες, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσουν γειτονικά κτίρια. Εξάλλου η πυρκαγιά, που είχε ξεσπάσει στα ερείπια, έχει πλέον «τεθεί υπό έλεγχο», αλλά δεν έχει κατασβεστεί εντελώς.

Η εισαγγελέας της Μασσαλίας Ντομινίκ Λοράνς σημείωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι μεταξύ των αγνοούμενων είναι «άνθρωποι κάποιας ηλικίας και ένα νεαρό ζευγάρι περίπου 30 ετών». Δεν υπάρχουν παιδιά ή ανήλικοι, είχε προσθέσει.

Eight people are missing after two buildings collapse in France’s Marseille. Residents are believed to be buried under the rubble, as firefighters work to extinguish flames following an explosion.#France #Marseilles pic.twitter.com/KPERgWJUY8 — World Times (@WorldTimesWT) April 10, 2023

«Η ταυτοποίηση» των δύο πρώτων νεκρών μπορεί να πραγματοποιηθεί «το απόγευμα ή έως αύριο το πρωί», διευκρίνισε ο δήμαρχος της Μασσαλίας.

Two buildings collapsed in an explosion in Marseille, France, causing a fire that complicated rescue efforts. The cause is unknown https://t.co/6PjQ50s65j pic.twitter.com/w3e8Jj4vLK — Reuters (@Reuters) April 9, 2023

Έρευνες

«Κόλαση», ήταν ο τίτλος της επαρχιακής εφημερίδας La Provence. Όλη η πρώτη σελίδα της εφημερίδας ήταν καλυμμένη από μια φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας και δείχνει πυροσβέστες πάνω στα ερείπια που κλείνουν τον δρόμο, μέσα σε ένα σύννεφο καπνού λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και καθυστέρησε για ώρες τις έρευνες διάσωσης.

Στη Μασσαλία, μια πόλη όπου τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκαν οι επιθέσεις με πυροβόλα όπλα οι οποίες συνδέονται με λαθρεμπόριο ναρκωτικών και κόστισαν τη ζωή σε πολλούς νέους λαϊκών συνοικιών, η κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας προκάλεσε νέο σοκ.

Smoke filled a street in Marseille after two buildings collapsed in an explosion. Officials say eight people are not responding to phone calls and could be trapped under the rubble https://t.co/6PjQ50sDUR pic.twitter.com/Nk5q1x7uuS — Reuters (@Reuters) April 9, 2023

Περίπου 200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις γειτονικές πολυκατοικίες για προληπτικούς λόγους. Σύλλογοι γονέων της περιοχής και κάτοικοι κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν κατάλυμα, ρούχα και ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες.

Η δημαρχία ανακοίνωσε την παροχή καταλυμάτων, ενώ έχει ανοίξει ένα κέντρο υποδοχής, όπου παρέχεται ψυχολογική στήριξη στους συγγενείς των αγνοούμενων.

Η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης συνεχίζεται.