Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: 4 νεκροί και 159 αγνοούμενοι

Η κατάρρευση πολυώροφης πολυκατοικίας κοντά στο Μαϊάμι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, ενώ οι Αρχές δεν έχουν καμιά πληροφορία για την τύχη 159 ανθρώπων, όπως δήλωσε σήμερα η επικεφαλής των Αρχών της κομητείας Miami-Dade.

Miami-Dade county mayor on apartment building collapse: “We’re focused right now on search and rescue.” https://t.co/I7VDTaOIjo pic.twitter.com/JcJfNc28GD

«Ο αριθμός των ανθρώπων για την τύχη των οποίων δεν έχουμε καμία ενημέρωση έχει αυξηθεί σε 159. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε αύξηση του απολογισμού των νεκρών, που είναι πλέον 4», δήλωσε η Daniella Levine Cava σε συνέντευξη Τύπου.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY