Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: Στους εννέα οι νεκροί - Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία

Στους εννέα αυξήθηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση του πολυώροφου συγκροτήματος κατοικιών κοντά στο Μαϊάμι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές. Παράλληλα, στα ύψη εξακολουθεί να βρίσκεται η αγωνία για τον 21χρονο Έλληνα αγνοούμενο.

«Καταφέραμε να βρούμε άλλα τέσσερα πτώματα στα χαλάσματα, καθώς και ανθρώπινα λείψανα» είπε η δήμαρχος της κομητείας του Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα. «Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος πέθανε στο νοσοκομείο και έχουμε βρει οκτώ νεκρούς στο σημείο, επομένως επιβεβαιώνω ότι ο αριθμός των νεκρών είναι εννέα», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να βρούμε ζωντανούς», είχε δηλώσει νωρίτερα η Λιβάιν Κάβα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Την ίδια ώρα, πάνω από 150 ένοικοι της πολυκατοικίας παραμένουν αγνοούμενοι, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 159.

BREAKING: The death toll from the building collapse has risen to 9, Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava says. Scores of rescue workers remain on the massive pile of rubble, working to find survivors among the more than 150 people still unaccounted for.https://t.co/dOCjggmIzY