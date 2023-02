Καταρρίφθηκε «άγνωστο αντικείμενο» που παραβίασε τον εναέριο χώρο πάνω από τον Καναδά

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε το Σάββατο ότι «αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας» καταρρίφθηκε ενώ πετούσε σε μεγάλο ύψος στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μια ημέρα μετά την κατάρριψη από τις ΗΠΑ άλλου «αντικειμένου» που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος πάνω από την Αλάσκα.

«Διέταξα να καταρριφθεί αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας που παραβίασε τον καναδικό εναέριο χώρο», ανέφερε ο κ. Τριντό μέσω Twitter. «Απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη του Καναδά και των ΗΠΑ και αμερικανικό (καταδιωκτικό) F-22 έπληξε το αντικείμενο», διευκρίνισε.

Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις θα «περισυλλέξουν και θα αναλύσουν» τα συντρίμμια του «αντικειμένου», συμπλήρωσε.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.