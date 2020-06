Κατασκοπευτικό θρίλερ στη Σόφια

Μία φωτογραφία με ένα πιστόλι πάνω στο κομοδίνο και ένα συρτάρι ανοιχτό με δεσμίδες των 500 ευρώ και ράβδους χρυσού έφερε τα πάνω κάτω στη Βουλγαρία προκαλώντας ρήξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η φωτογραφία δείχνει τον πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ να κοιμάται ενώ στο κομοδίνο του φαίνεται καθαρά ένα πιστόλι. Σε μία δεύτερη φωτογραφία, που δείχνει ανοιχτό το συρτάρι του κομοδίνου, δίπλα από το κρεβάτι του Μπορίσοφ στην πρωθυπουργική κατοικία, διακρίνονται πεντακάθαρα δεσμίδες των 500 ευρώ, ενώ κάποια ΜΜΕ κάνουν λόγο και για ράβδους χρυσού.

Μία πρώτη παρατήρηση. Τα σεντόνια και οι μαξιλαροθήκες του κρεβατιού όπου κοιμάται ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας παραπέμπουν σε επαρχιακά βουλγάρικα σπίτια ή σε λαϊκές συνοικίες της Σόφιας και όχι στην πρωθυπουργική κατοικία στην Μπογιάνα, το διαχρονικό προάστιο της βουλγαρικής νομενκλατούρας είτε επί υπαρκτού σοσιαλισμού είτε επί υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για το κομοδίνο, που επίσης παραπέμπει σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας πίσω από τον Κεντρικό Σταθμό της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Κατά τα άλλα, όπως αποκαλύπτουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, ο Μπορίσοφ απαθανατίστηκε κοιμώμενος με φωτογραφία που ελήφθη πιθανώς από drone. Υπήρξε πρώην αξιωματικός των Υπηρεσιών Ασφαλείας και στέλεχος αργότερα της Αστυνομίας με ρόλο στην προσωπική φρουρά του Τεοντόρ Ζίβκοφ για να μεταπηδήσει στη συνέχεια στο στρατόπεδο της συντηρητικής παράταξης και του εθνικισμού. Ο Μπορίσοφ στη δεκαετία 1980-1990 διαδραμάτισε σοβαρό ρόλο στην καταστολή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Βουλγαρία. Υπήρξε και καθηγητής στην Ακαδημία Στελεχών της Αστυνομίας. Είναι δηλαδή σαρξ εκ της σαρκός του Βαθέος Κράτους της Βουλγαρίας και διαχρονικό δημιούργημα των βουλγαρικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο Μπορίσοφ κατηγορεί τον πρόεδρο

Μετά από αυτή τη διαρροή των φωτογραφιών, ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ κατηγόρησε τον πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ ότι τον κατασκόπευσε με ένα drone μέσα στην κρεβατοκάμαρά του.

Ο Μπορίσοφ αμφισβήτησε την εγκυρότητα ορισμένων, αλλά όχι όλων των φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν -μετά την ανάρτησή τους από ανώνυμο χρήστη στο διαδίκτυο- σε βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαρροή κλιμάκωσε μια ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ του πρωθυπουργού και του πολιτικού του αντιπάλου, προέδρου Ράντεφ, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Ξεπέρασε τα όρια» δήλωσε χθες βράδυ ο Μπορίσοφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος GERB, αναφερόμενος στον πρόεδρο της χώρας. «Επέτρεψε στον εαυτό του να πετάξει ένα drone και να τραβήξει φωτογραφίες μου».

Ο Μπορίσοφ είπε ότι η φωτογραφία στην οποία φαίνεται να κοιμάται στην πρωθυπουργική κατοικία μπορεί να είναι πραγματική. Όσον αφορά τις άλλες φωτογραφίες, ανέφερε ότι θα μπορούσαν να παραποιηθούν, αλλά αρνήθηκε να επεκταθεί μέχρι αυτές να διερευνηθούν.

Ράντεφ: «Δεν έχω καμία σχέση με όσα λέει ο Μπορίσοφ»

Ο Ράντεφ διαμένει σε μια κατοικία πλησίον της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Μπογιάνα, κοντά στη Σόφια, όπου διαμένει ο Μπορίσοφ.

«Έχω πιλοτάρει αεροπλάνα και drones, αλλά δεν έχω καμία σχέση με όσα λέει ο Μπορίσοφ» δήλωσε σήμερα ο Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών. Ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος υποστηρίζεται από το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα, ανέφερε ότι έχει ένα drone, αλλά απέρριψε την κατηγορία ότι το χρησιμοποίησε για να φωτογραφίσει τον Μπορίσοφ, χαρακτηρίζοντάς την «παρανοϊκή, που ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας». Παράλληλα ζήτησε ο ίδιος από την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας (NSP) να διερευνήσει την προέλευση των φωτογραφιών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, που κάποτε υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του ηγέτη του κομμουνιστικού καθεστώτος Τεοντόρ Ζίβκοφ, οι φωτογραφίες που διέρρευσαν υπονομεύουν την κυβέρνησή του πριν από σημαντικές «γεωπολιτικές» αποφάσεις που θα λάβει τον Ιούλιο.

«Σκοπεύω να οδηγήσω τη χώρα στην Τραπεζική Ένωση (της ΕΕ) και στην Ευρωζώνη» είπε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός προσθέτοντας: «Δεν θα με αναγκάσουν να παραιτηθώ».

Η συντηρητική εθνικιστική κυβέρνηση της Βουλγαρίας σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για ένταξη της χώρας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών ERM τον Ιούλιο, που θεωρείται ο προάγγελος για την είσοδο στο ευρώ.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk