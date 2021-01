Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρόταση αποπομπής Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων κατέθεσαν σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, στην ολομέλεια του σώματος την πρόταση για την αποπομπή του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την κατηγορία της «υποκίνησης ανταρσίας» για τον ρόλο του στην επίθεση στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα.

Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Huffington Post σχετικά με την πρόταση αποπομπής, αναφέρεται ως τίτλος της πρότασης πως ο Ντόναλντ Τραμπ «έθεσε σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι είπε ότι οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν την αποπομπή του Τραμπ για δεύτερη φορά -κάτι που δεν έχει συμβεί για οποιονδήποτε πρόεδρο των ΗΠΑ- εάν ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και το υπουργικό συμβούλιο του Λευκού Οίκου του Τραμπ δεν τον εκδιώξουν πρώτα σύμφωνα με την 25η τροπολογία του συντάγματος των ΗΠΑ .

Η πρόταση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την αποπομπή:

The Article of Impeachment: Incitement to Insurrection, drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff, has now been formally introduced at the House pro forma session today. https://t.co/Y6ntbSXF9G pic.twitter.com/MfB4CpqC6C