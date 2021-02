Τέξας: Ύποπτος για… απαγωγή ανηλίκου ο Τσάκι, η «Κούκλα του Σατανά»

Μια ειδοποίηση "Amber Alert" που στάλθηκε στους κατοίκους του Τέξας την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε ότι ένα παιδί είχε απαχθεί από τον Τσάκι, έναν 28χρονο άνδρα με κόκκινα μαλλιά και μπλε μάτια που έχει ύψος 3 πόδια και 1 ίντσα (περίπου ένα μέτρο). Η φυλή του αναφέρθηκε στην ειδοποίηση ως «Κούκλα».

Η ειδοποίηση, η οποία στάλθηκε μέσω email την Παρασκευή, προειδοποίησε για έναν ύποπτο που ζυγίζει 7 κιλά και που φορούσε «μπλε τζιν φόρμες» και «κρατούσε ένα τεράστιο μαχαίρι κουζίνας». Η ειδοποίηση περιλάμβανε μια εικόνα του Τσάκι, της δολοφονικής κούκλας που παρουσιάστηκε στην ταινία τρόμου του 1988 "Child's Play" (στα ελληνικά «Η Κούκλα του Σατανά»), που ήταν η πρώτη μιας σειράς ταινιών του Τσάκι.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας ζήτησε συγγνώμη έκτοτε, λέγοντας σε μια δήλωση ότι η ειδοποίηση εστάλη ως «αποτέλεσμα δυσλειτουργίας στο πλαίσιο δοκιμής».

«Ζητούμε συγγνώμη για τη σύγχυση που μπορεί να προκάλεσε και εργαζόμαστε επιμελώς για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά» ανέφερε το υπουργείο.

Η ειδοποίηση αναγνώρισε το θύμα της απαγωγής ως Γκλεν, ένα 5χρονο αγόρι που φορούσε μπλε πουκάμισο με μαύρο γιακά (στο «Seed of Chucky» του 2004, μια κούκλα που ονομάζεται Γκλεν είναι το παιδί του Τσάκι).

Το μήνυμα ανέφερε ότι ο Τσάκι και ο Γκλεν εμφανίστηκαν για τελευταία φορά σε μια κατοικία στο Χέντερσον του Τέξας, μια πόλη περίπου 130 μίλια νοτιοανατολικά του Ντάλας.

Ο Don Mancini, ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος που δημιούργησε τον χαρακτήρα Τσάκι, μοιράστηκε την είδηση στο Twitter, γράφοντας στην ανάρτησή του: «ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ».

PLEASE FIND THEM, @TiffnyMovieStar AND I ARE FRANTIC. PLEASE NOTE: THE KID IS NON-BINARY, THANKS. @BillyBoydActor @JenniferTilly https://t.co/Z3AatyConp