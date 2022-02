Καταιγίδα Γιούνις: Άνεμοι με ταχύτητα 196 χλμ. στη Βρετανία - Καταστράφηκε η οροφή του Ο2 Arena

Οι βρετανικές αρχές απηύθυναν σήμερα, Παρασκευή, έκκληση προς τους πολίτες να σταματήσουν να βγάζουν selfie εν μέσω της καταιγίδας Γιούνις, καθώς άνεμοι ταχύτητας ρεκόρ σαρώνουν τη βόρεια Ευρώπη.

Η καταιγίδα σφυροκοπά τη Βρετανία με ανέμους έως και 196 χιλιόμετρα την ώρα, ένα ρεκόρ για την Αγγλία, την ώρα που στην Ιρλανδία τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις.

«Μια εντυπωσιακή φωτογραφία ή μια selfie δεν αξίζουν για να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή σας και όσοι πηγαίνουν στις ακτές για να βγάλουν φωτογραφίες θέτουν και τις ομάδες μας σε κίνδυνο», δήλωσε, σε μια ανακοίνωση, ο διοικητής της ακτοφυλακής, Μπεν Χάμπλινγκ.

«Προτρέπουμε τους πολίτες, με τον πλέον σθεναρό τρόπο, να μείνουν μακριά από τις ακτές».

Η ακτοφυλακή ανέφερε πως έχει δεχθεί πολλές αναφορές για ανθρώπους που βρίσκονται στις ακτές και φωτογραφίζουν τα κύματα, ακόμα και οικογένειες που στέκονται στην παραλία με τα παιδιά τους.

«Οι αναφορές που λαμβάνουμε είναι τρομακτικές», είπε ο Χάμπλινγκ. «Υπό αυτές τις συνθήκες, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κύμα».

Καταστράφηκε η οροφή του Ο2 Arena στο Λονδίνο

Οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί που κατέστρεψαν μέρος της οροφής του ιστορικού O2 Arena στο Λονδίνο.

#BREAKING : Roof of London's O2 arena shredded by storm Eunice. #storm pic.twitter.com/KoVCmZeVVL

#O2 Dome roof shredded, never liked it anyway#StormEunice #London pic.twitter.com/septiXXbt2