ΗΠΑ: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ανεμοστρόβιλο στην Αλαμπάμα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Οτόγκα, στην πολιτεία Αλαμπάμα, καθώς καταιγίδα σφυροκοπεί τον αμερικανικό Νότο, αναφέρει ρεπορτάζ που δημοσιεύει στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα New York Times.

#BREAKING : Residents asked to shelter in place after tornado caused "significant damage" in Selma, Alabama; several injuries reported pic.twitter.com/PiuIkyaoLQ

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και άφησε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτροδότηση σε τρεις πολιτείες (Τζόρτζια, Μισισιπής, Αλαμπάμα), κατά το ρεπορτάζ. Εκδόθηκαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για ανεμοστρόβιλους.

This tornado was spotted in Alabama as severe weather moved across the region Thursday. #weather #tornado #severeweather #storm #alabama pic.twitter.com/QcJIzDLP34