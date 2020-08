Κατέρρευσε κτήριο πέντε ορόφων στην Ινδία - Φόβοι για δεκάδες εγκλωβισμένους

Τουλάχιστον 70 άτομα ενδέχεται να παγιδεύτηκαν μετά την κατάρρευση ενός πενταώροφου κτηρίου στην πόλη Mahad της δυτικής Ινδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP που επικαλείται την τοπική αστυνομία.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί 15 τραυματίες από τα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για 200 εγκλωβισμένους.

A multistory (G+4) building collapsed in Kajalpura area of Mahad Tehsil in Dist. Raigad, Maharashtra. 3 teams of NDRF moved. #NDRF #raigad pic.twitter.com/MFCzgWdm1L

A five-storey building collapsed in Mahad in Maharashtra's Raigad district. More than 50 people are feared to be trapped. pic.twitter.com/rXGVQEOOZ8