Κατέρρευσε κτήριο στη Νιγηρία - Έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα ερείπια

Ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης κατέρρευσε σήμερα, Δευτέρα, στο Λάγκος, την οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, παγιδεύοντας στο εσωτερικό του αρκετούς ανθρώπους, σύμφωνα με οικοδόμους και υπεύθυνους των υπηρεσιών διάσωσης.

Οι υπεύθυνοι δεν μπόρεσαν να διευκρινίσουν τον αριθμό των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν, αλλά οικοδόμοι και γείτονες έδιναν μάχη για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια του κτηρίου των 25 ορόφων στη συνοικία Ικόι, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

Literally saw my life before me. A 12-storey building in Ikoyi collapsed before my eyes. A reminiscent of the 9/11.



I don’t think I’d be alive to tweet this if it were the one closer to our window. Our office was vibrating as the building was collapsing.



Alhamdulillah! pic.twitter.com/qwEKyBgBxK