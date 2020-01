Ένα τουρκικό UAV Bayraktar, που είχε στείλει το καθεστώς Ερντογάν στη Λιβύη, καταρρίφθηκε από δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 10 τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Τούρκων. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής πώς έγινε η κατάρριψη.

Video from citizens of the downed Turkish TB2 that was shot down by #LNA air defense.



in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/50rEMDuebb