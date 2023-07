Κατολίσθηση στην Κολομβία: Toυλάχιστον 15 νεκροί και 13 αγνοούμενοι

Τα σωστικά συνεργεία ανέστειλαν χθες Τρίτη τις έρευνες για επιζώντες μετά την κατολίσθηση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 13 παραμένουν αγνοούμενοι, πάνω σε δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα Μπογοτά με νοτιοανατολικούς τομείς της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Έχουμε μέχρι στιγμής απολογισμό 15 νεκρούς και έξι τραυματίες», δήλωσε ο πυραγός του κολομβιανού πυροσβεστικού σώματος Άλβαρο Φαρφάν σε βίντεο που διανεμήθηκε στα ΜΜΕ.

In central Colombia, rescue teams with drones were searching Tuesday for survivors after a landslide triggered by heavy rains left at least 14 people dead and about a dozen missing, authorities said.https://t.co/RshYn303wd