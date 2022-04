Καζακστάν: Αντιδράσεις για Ρώσο τηλεπαρουσιαστή που προειδοποίησε «δείτε την Ουκρανία»

«Persona non grata» ενδέχεται να κηρύξει το Καζακστάν έναν γνωστό Ρώσο τηλεπαρουσιαστή που υποστήριξε ότι η χώρα της Κεντρικής Ασίας, θα μπορούσε να έχει την ίδια τύχη με την Ουκρανία αν δεν τασσόταν αποφασιστικά στο πλευρό της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αξιωματούχο από την Αστάνα.

Αν και δεν έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Καζακστάν -μια πλούσια σε πετρέλαιο πρώην σοβιετική δημοκρατία- έχει ζητήσει να επιλυθεί η κρίση σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έχει στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο και έχει δεσμευτεί πως θα τηρήσει τις κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Μόσχας.

Tigran Keosayan (a popular Russian propogandist, Putin supporter & a husband of RT's head Margarita Simonyan) is mad on Kazakhstan for not supporting RUS war on UKR.



"Kazakhs, brothers, <...> take a closer look at Ukraine. Think twice" pic.twitter.com/qG7VEKx5Mu