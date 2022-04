Καίγεται το καταδρομικό Moskva στη Μαύρη Θάλασσα

Το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το Moskva («Μόσχα»), υπέστη «σοβαρές ζημιές» αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμά του έπειτα από πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

“"As a result of a fire, ammunition detonated on the Moskva missile cruiser. The ship was seriously damaged. The crew was completely evacuated," the Russian Defense Ministry said.” - A fire caused by @DefenceU anti-ship missiles, yeah #РадіоВільнаУкраїна pic.twitter.com/eYBFQq2pvu

«Λόγω πυρκαγιάς, στο Moskva σημειώθηκε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εκκενώθηκε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS, RIA Novosti και Interfax.

Τα πρακτορεία δεν διευκρίνισαν ποια είναι η θέση του καταδρομικού.

«Αποτέλεσμα επιθέσεων η καταστροφή του Moskva»

Ουκρανοί αξιωματούχοι, όπως ο Μάρξιμ Μαρτσένκο - Ουκρανός κυβερνήτης της περιοχής γύρω από το λιμάνι της Οδησσο-, υποστήριξαν νωρίτερα ότι το ρωσικό καταδρομικό χτυπήθηκε από δύο ουκρανικής κατασκευής αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ Neptune. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, μίλησε επίσης μέσω YouTube περί ουκρανικών πληγμάτων στο καταδρομικό, κι έκανε λόγο για «έκπληξη στη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας».

«Φλέγεται με μεγάλη ένταση. Τώρα. Και με τη θαλασσοταραχή, είναι αδύνατο να ξέρουμε αν μπορούν να το βοηθήσουν», είπε προσθέτοντας ότι πάνω στο σκάφος βρίσκονται «510 μέλη πληρώματος».

A photo now published purportedly showing the Moskva on fire. If the ship has indeed been struck by Ukrainian cruise missiles it's a huge Russian loss - one of only 3 Slava class cruisers in the Russian Navy and possibly the largest single naval combat loss since World War II. https://t.co/q1e8WW5kvq pic.twitter.com/ldu4sBWC9a