Κένυα: Ο Ουίλιαμ Ρούτο κηρύσσεται ο νικητής των προεδρικών εκλογών

Ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής της Κένυας κήρυξε τη Δευτέρα τον Ουίλιαμ Ρούτο νικητή των προεδρικών εκλογών έναντι του Ράιλα Οντίνγκα, έπειτα από έξι ημέρες αναμονής και της αιφνιδιαστικής απόρριψης των αποτελεσμάτων από ένα μέρος αυτού του ανεξάρτητου οργάνου.

Ο Ουαφούλα Τσεμπουκάτι ανακοίνωσε ότι ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Ρούτο είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 7,17 εκατομμύρια ψήφους, ή το 50,49% των ψήφων, έναντι 6,94 εκατομμυρίων, ή 48,85% του Οντίνγκα, κερδίζοντας μία από τις πιο δύσκολες εκλογές στην ιστορία της χώρας.

