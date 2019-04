Κι όμως... υπάρχει; Ο στρατός της Ινδίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε το μυθικό Γέτι

Ο στρατός της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι εντόπισε στη διάρκεια αποστολής στο Νεπάλ μυστηριώδεις τεράστιες πατημασιές, οι οποίες ισχυρίστηκε ότι ανήκουν στο Γέτι, τον χιονάνθρωπο των Ιμαλαΐων, προκαλώντας το γέλιο και τη δυσπιστία των χρηστών των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.



Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε χθες Δευτέρα στον λογαριασμό του στο Twitter, τον οποίο ακολουθούν περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι, ότι ανακάλυψε «μυστηριώδεις πατημασιές του μυθικού τέρατος Γέτι στον καταυλισμό βάσης Μακάλου (στα Ιμαλάϊα)». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πατημασιές αυτές ήταν μεγέθους 81 επί 38 εκατοστά.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7