Kηδεία Σουλεϊμανί: Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ ηγήθηκε της προσευχής - Η κόρη του στρατηγού προειδοποίησε τις ΗΠΑ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ηγήθηκε της προσευχής που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης για τον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί που φονεύθηκε την Παρασκευή από αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

Έχοντας στο πλευρό του τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί και τον επικεφαλής της δικαστικής αρχής Εμπραχίμ Ραϊσί, ο Χαμενεΐ προσευχήθηκε στα αραβικά λίγο μετά τις 09:30 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) προτού αποχωρήσει.

VIDEO: Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei prays over the coffin containing the remains of top military commander Qasem Soleimeni in an emotional ceremony in Tehran pic.twitter.com/KkMzvtMnCG