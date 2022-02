Απανωτές εκρήξεις στα περίχωρα του Κιέβου - Αποθήκη πετρελαίου πήρε φωτιά στο Βασίλκιβ

Απανωτές εκρήξεις καταγράφονται περιμετρικά του Κιέβου, σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του κόσμου. Νωρίτερα το CNN μετέδωσε που ρωσικά στρατεύματα είχαν εισέλθει στην πόλη του Κιέβου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, δύο ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν στα νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου, ενώ η. δεύτερη που ακολούθησε ήταν δυτικά της πρωτεύουσα λίγο πριν από τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την περιοχή Βασίλκιβ νότια του Κιέβου, όπου βρίσκεται το μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο και πολλές δεξαμενές καυσίμων.



Σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γκεραστσένκο, οι πύραυλοι έπληξαν το Βασίλκιβ και ξέσπασε φωτιά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Μάλιστα χρήστες στα έσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκύπτει από την έκρηξη.

russian troops destroyed a commercial oil base near Vasylkiv. This is ecological catastrophe not only for Ukraine, but also for the all #Europe #StopRussia #StopRussianAggression #Ukraine pic.twitter.com/PnVr3ezoH4

Oil-source in Vasylkiv, 30 km from the center of #Kyiv.Fire happened after the source was hit by ballistic missiles

How dare you to choke peaceful civilians with gas?@GretaThunberg please remind the world that every war has devastating ecological consequences #CloseTheSky now! pic.twitter.com/hJaKifd7nx