Κίεβο: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από βομβαρδισμό πολυκατοικίας

Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον βομβαρδισμό της εννιαώροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γκεραστσένκο.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε νωρίτερα ότι μια ρωσική οβίδα χτύπησε πολυκατοικία εννέα ορόφων γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας και προκάλεσε ζημιές σε πολλά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από το κτίριο 63 άτομα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων συνεχίζονται.

