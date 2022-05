Κίεβο: Ουκρανός γλύπτης στέλνει ένα μήνυμα στον Πούτιν

Μπροστά από το μνημείο, που απεικονίζει τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μίλησε σε εκπροσώπους Τύπου ο Ουκρανός γλύπτης Dmytro Iv, στο κέντρο του Κιέβου.

Στις 7 Μαΐου, ένα μεταλλικό γλυπτό 4 μέτρων τοποθετήθηκε στο Κίεβο, όπου ένα όπλο στοχεύει στο στόμα ενός προσώπου. Το όνομα του έργου είναι γραμμένο στα ουκρανικά «Zастрелись», όπου το πρώτο γράμμα είναι το λατινικό Z, που αναφέρεται στο σύμβολο του ρωσικού ναζιστικού καθεστώτος Z και V.

Στην πλάκα του γλυπτού, το οποίο είναι τοποθετημένο δίπλα στο βάθρο ενός μνημείου του σοβιετικού ηγέτη Λένιν, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της εποχής του Μαϊντάν, η επιγραφή λέει:

«Η ιστορία γνωρίζει, οι εγκληματίες πολέμου έχουν μόνο δύο επιλογές: το δικαστήριο ή… κατάλαβες τον υπαινιγμό, Πούτλερ (υβριστικό για τον Ρώσο πρόεδρο);»

Το γλυπτό ονομάζεται «Shoot Yourself» και σύμφωνα με τα λεγόμενα του καλλιτέχνη, το όνομα δεν χρειάζεται διευκρινίσεις.

Putin gets a statue in Kyiv. But probably not quite what he’d like it to be. The place is symbolic - it’s only meters aways from where Lenin used to stand in Kyiv. You know, the one who “created Ukraine” acc to Putin. Lenin is no longer there - his statue was demolished in 2013. pic.twitter.com/3zLzK4WllS