Kiki challenge: Προειδοποίηση από την αστυνομία για τον επικίνδυνο viral χορό

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις δεν έχουν βοηθήσει και δεν απέτρεψαν την πραγματική παλίρροια προσπαθειών και αποτυχιών.









Oι αστυνομικές Αρχές σε όλο τον κόσμο προειδοποιούν τους χρήστες του internet να μην παίρνουν μέρος στο «Kiki challenge», αφού πολλοί απ' όσους το επιχείρησαν τραυματίστηκαν.Το «Kiki challenge» πηγή έμπνευσης του οποίου είναι το τραγούδι του ράπερ Drake «In My Feelings» θέλει όσους το τολμούν ενώ είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται να ανοίγουν την πόρτα να βγαίνουν έξω και να χορεύουν το τραγούδι, ενώ το αυτοκίνητο εξακολουθεί να κινείται. Τον επικίνδυνο χορό βιντεοσκοπεί ο συνοδηγός του χορευτή ή το κινητό του, το οποίο πρέπει να είναι προγραμματισμένο να καταγράφει την πρόκληση, ώστε αργότερα να αναρτηθεί το βίντεο στα social media.Ορισμένα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι οι χορευτές που αγνοούν τις συνέπειες να καταλήγουν σε κολώνες, σκοντάφτουν στις λακκούβες ή πέφτουν έξω από τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian». Ένα βίντεο δείχνει μια γυναίκα να χορεύει και να της κλέβουν την τσάντα και σε ένα άλλο ενώ χορεύει ένας άνδρας πέφτει πάνω του ένα αυτοκίνητο.Το επικίνδυνο challenge ξεκίνησε όταν ο κωμικός του διαδικτύου Shiggy δημοσίευσε βίντεο στο οποίο χορεύει το τραγούδι «In my Feelings».Το βίντεο έγινε viral και χιλιάδες κόσμου θέλουν να δοκιμάσουν την πρόκληση (το Kiki Challenge ή In my Feelings Challenge).Καλλιτέχνες όπως ο Γουίλ Σμιθ και η Κιάρα είναι μεταξύ εκείνων που επιχείρησαν το challenge και έχουν αναρτήσει τα δικά τους βίντεο στα οποία χορεύουν, αλλά δεν πηδούν έξω από το αυτοκίνητο ή δεν χορεύουν παράλληλα σε κινούμενο όχημα.Οι αστυνομικές αρχές σε όλο τον κόσμο, αρχικά στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στην Ινδία, την Ισπανία, τη Μαλαισία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει προειδοποιήσει ότι η χορευτική πρόκληση είναι επικίνδυνη.