Κυκλοφόρησε ντοκουμέντο υπέρ του Τζόκοβιτς στην Αυστραλία

Έγγραφο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καθιστά υπεύθυνο το Tennis Australia για τον χαμό που προκληθεί στην υπόθεση ακύρωσης της βίζας και κράτησης του Νόβακ Τζόκοβιτς σε ξενοδοχείο προσφύγων.

Συγκεκριμένα, η αγγλική εφημερίδα Herald Sun δημοσιοποίησε τις οδηγίες του Tennis Australia, όπου αναφέρεται το πιστοποιητικό νόσησης ως βάσιμος λόγος εξαίρεσης για την είσοδο στη χώρα.

Βέβαια, κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τα σχετικά μέτρα για τον κορωνοϊό στην Αυστραλία, κι έτσι ένα μεγάλος μέρος της ευθύνης για το κομφούζιο που έχει προκληθεί εν όψει του Australian Open «βαραίνει» τους διοργανωτές.

Οι οδηγίες αναφέρουν:

«Πρόσφατες περιπτώσεις ανάρρωσης. Το παρακάτω έχει διευκρινιστεί ως κατηγορία με βάση την οποία μπορείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για προσωρινή ιατρική εξαίρεση: Πρόσφατο PCR τεστ επιβεβαιωμένης μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (μετά τον Ιούλιο 2021), όπου ο εμβολιασμός μπορεί να αναβληθεί μέχρι 6 μήνες μετά τη μόλυνση».

The document the Herald Sun has that was sent to players by Tennis Australia on December 7. The federal advice to TA was sent in November. #novakdjokovic pic.twitter.com/bugoGuRqky