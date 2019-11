Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Ιταλία - Κάτω από το νερό η Βενετία

Κύμα κακοκαιρίας, με σφοδρές βροχοπτώσεις, πλήττει την Ιταλία, όπου οι πλέον πληγείσες περιοχές είναι η Σικελία, η Καλαβρία και η Βασιλικάτα (νότια), όπως επίσης η Βενετία.

Η σοβαρότερη κατάσταση καταγράφεται στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία σε πολλές πόλεις όπως τον Τάραντα, το Μπρίντεζι, τη Λέτσε (στην Πούλια), το Ποτσάλο και το Νότο (στη Σικελία) και τη Ματέρα (στη Βασιλικάτα), σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Τη Ματέρα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2019, σάρωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ένας ανεμοστρόβιλος, ο οποίος ξερίζωσε δέντρα, έριξε κολώνες φωτισμού και κατέστρεψε στέγες και κτήρια, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Da ieri sera sono stati 460 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che ha colpito in particolare Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Squadre al lavoro per allagamenti e soccorsi alla popolazione #12novembre 12:30 pic.twitter.com/kYQdsRgCuP