Κίνα: Αυξάνει τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα

Η Κίνα ενέκρινε το πρώτο τρίμηνο του 2023 την κατασκευή μεγάλου αριθμού νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω άνθρακα, περιπλέκοντας τη δέσμευσή της να μειώσει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Greenpeace.

Η χώρα θεωρείται ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως, εκλύοντας τη μεγαλύτερη ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια οι δεσμεύσεις της Κίνας να περιορίσει τις εκπομπές αυτές θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας της γης.

Όμως το πρώτο τρίμηνο του έτους οι επαρχιακές κινεζικές αρχές ενέκριναν την κατασκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα διπλάσιας ισχύος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το γεγονός αυτό ενισχύει τις ανησυχίες ότι η Κίνα αναθεωρεί τους στόχους που έχει θέσει: μεταξύ του 2026 και του 2030 να κορυφωθεί ο όγκος των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπει και η χώρα να πετύχει την ουδετερότητα του άνθρακα ως το 2060.

Πέρυσι η Κίνα παρήγαγε το 60% της ηλεκτρικής της ενέργειας μέσω του άνθρακα.

Η αύξηση του αριθμού των σταθμών παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα «κινδυνεύει να προκαλέσει κλιματικές καταστροφές», κατήγγειλε ο Σιέ Ουενουέν, αξιωματούχος της Greenpeace.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο από το Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), ένα ινστιτούτο έρευνας με έδρα τη Φινλανδία, η Κίνα ενέκρινε πέρυσι τον μεγαλύτερο αριθμό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω άνθρακα από το 2015.

Μεγάλο μέρος των νέων εργοστασίων, η ανέγερση των οποίων εγκρίθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2023, βρίσκεται σε επαρχίες που υπέφεραν πέρυσι το καλοκαίρι από ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας έπειτα από κύμα καύσωνα, το οποίο μείωσε την παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών, ανέφερε η Greenpeace.

Η ΜΚΟ προειδοποίησε ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: το Πεκίνο στρέφεται στον άνθρακα, κυρίως για να τροφοδοτήσει τα κλιματιστικά το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να παράγει περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία με τη σειρά τους επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή και προκαλούν κύματα καύσωνα.

Η Κίνα είναι εξάλλου η μεγαλύτερη παραγωγός παγκοσμίως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κινεζικής Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας, η αιολική, η ηλιακή, η πυρηνική και η υδροηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να καλύψουν το ένα τρίτο της ζήτησης ως το 2025, έναντι 28,8% το 2020.