Κίνα- Covid19: Τα περιστατικά κορωνοϊού αυξάνονται στη χώρα

Η έξαρση COVID στην Κίνα συνέχιζε να λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις πλέον, με τον αριθμό νέων περιστατικών να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και οι αρχές στην Γκουανγκτζόου στο νότιο τμήμα της χώρας να προτρέπουν τους κατοίκους να τηλεργαστούν, χωρίς όμως να επιβάλουν lockdown σε όλη τη μητρόπολη.

Η αναζωπύρωση των περιστατικών COVID και η επιθετική αντιμετώπιση της Κίνας προκαλούν προβλήματα σε κατοίκους και εταιρίες σε πόλεις σε όλη τη χώρα και ασκούν πιέσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων.

Στο Πεκίνο, οι διοργανωτές της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτων στη χώρα δήλωσαν ότι η εκδήλωση, που έχει ήδη αναβληθεί, δεν θα λάβει φέτος χώρα λόγω της κατάστασης της COVID19 στην πρωτεύουσα, όπου οι αρχές ανέφεραν 95 νέες μολύνσεις την προηγούμενη ημέρα, συγκριτικά με 80 μία ημέρα νωρίτερα.

Ενώ οι αριθμοί μόλυνσης στην Κίνα είναι χαμηλοί με βάση τα διεθνή πρότυπα - τα νέα περιστατικά τοπικής μετάδοσης αυξήθηκαν σε 8.824 την Τετάρτη - η χώρα συνεχίζει να εμμένει στην προσέγγιση για μηδενικά περιστατικά COVID, τροφοδοτώντας την απογοήτευση των πολιτών και επιφέροντας πλήγμα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στην Γκουανγκτζόου, όπου ζουν περίπου 19 εκατ. άνθρωποι, τα περιστατικά ξεπέρασαν τα 2.000 για τρίτη συνεχή ημέρα και οι αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει μαζικούς ελέγχους, αντιστεκόμενοι προς το παρόν σε ένα οριζόντιο lockdown σαν αυτό που παρέλυσε τη Σανγκάη για δυο μήνες νωρίτερα φέτος.

«Όπως έχουν τα πράγματα, είναι δύσκολο να πει κανείς εάν η Γκουανγκτζόου θα επαναλάβει την εμπειρία της Σανγκάης την φετινή άνοιξη. Εάν η Γκουανγκτζόου επαναλάβει αυτό που έκανε η Σανγκάη την άνοιξη, αυτό θα οδηγήσει σε ένα νέο κύκλο απαισιοδοξίας για την Κίνα», ανέφεραν αναλυτές της Nomura σε πρόσφατη τους έκθεση.

Ο Μέισον Λονγκ, που εργάζεται για εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Γκουανγκτζόου, δήλωσε ότι κάποιοι κάτοικοι ετοιμάζονται για lockdown, με πολλούς εξ αυτών να φεύγουν από την πόλη ή να σχεδιάζουν να μετακινηθούν.

Οι περισσότερες από τις 11 περιφέρειες της Γκουανγκτζόου τελούν υπό κάποιου είδους περιορισμό για την COVID. «Η περιφέρεια Πανγιού μόλις ανακοίνωσε ότι περιορίζει τις μετακινήσεις προς και από την περιοχή, άρα υπάρχουν τρεις περιφέρειες που το ανακοινώνουν αυτό», δήλωσε ο Λονγκ. «Οι υπόλοιποι από εμάς σε άλλες περιοχές ανησυχούν πάρα πολύ ότι αυτό θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την πόλη και θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα lockdown τύπου Σανγκάη».

Την περασμένη εβδομάδα, οι μετοχές των κινεζικών εταιριών σημείωσαν άλμα εν μέσω ελπίδων ότι η Κίνα θα αρχίσει να χαλαρώνει τους περιορισμούς της COVID, αλλά το Πεκίνο συνεχίζει να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του σε μια πολιτική που είναι το ‘σήμα κατατεθέν’ του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές σώζει ζωές.

