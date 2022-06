Covid-19: Τμήματα της Σαγκάης σε lockdown - Κλείνουν χώροι διασκέδασης σε Πεκίνο

Εκ νέου σε καθεστώς συναγερμού για την COVID-19 επέστρεψαν Σαγκάη και Πεκίνο, αφού τμήματα του μεγαλύτερου οικονομικού κέντρου της Κίνας άρχισαν να επιβάλουν νέους περιορισμούς για το lockdown, ενώ η πολυπληθέστερη συνοικία της κινεζικής πρωτεύουσας έκλεισε τους χώρους διασκέδασης.

Και οι δύο πόλεις είχαν προσφάτως χαλαρώσει τα μέτρα κατά της COVID, ύστερα από μείωση των νέων κρουσμάτων. Ωστόσο, η χώρα εμμένει στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων COVID, που στόχο έχει να «σπάει» το συντομότερο δυνατόν τις αλυσίδες μετάδοσης.

Οι αρχές στη περιοχή Μινχάνγκ στη Σαγκάη, όπου ζουν πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι, δήλωσαν την Πέμπτη, ότι θα διενεργήσουν τεστ για όλους τους κατοίκους στις 11 Ιουνίου και έδωσαν εντολή στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους την περίοδο αυτή.

Οι αρχές και άλλων περιοχών της πόλης ανακοίνωσαν, ότι από σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουνίου, οι κάτοικοι θα περάσουν δύο ημέρες περιορισμού και ακόμα 12 ημέρες επαναλαμβανόμενων τεστ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι κάτοικοι σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους έως το Σάββατο και να ολοκληρώσουν πέντε γύρους υποχρεωτικών τεστ που λήγουν στις 23 Ιουνίου.

Πολλοί από αυτούς βρίσκονταν στην κεντρική περιοχή Σουχούι, όπου την τελευταία εβδομάδα έκαναν την εμφάνισή τους πράσινα οδοφράγματα, αποκλείοντας τους πολίτες στα σπίτια τους και προκαλώντας εκ νέου δημόσια κατακραυγή.

Σύμφωνα με το διαδικτυακό μέσο The Paper, μια από τις εξάρσεις στη Σουχούι εντοπίζεται σε ένα πολύ γνωστό κέντρο αισθητικής στην πόλη, το οποίο ξανάνοιξε την 1η Ιουνίου όταν χαλάρωσε το lockdown στη Σαγκάη. Τρία μέλη του προσωπικού βρέθηκαν θετικά στην COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα η επιχείρηση. Το κατάστημα είχε δεχθεί 502 πελάτες από 15 εκ των 16 περιοχών της πόλης τις τελευταίες οκτώ ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Πότε θα τελειώσει αυτό;», σχολίασε χρήστης στην πλατφόρμα Weibo. «Θέλω απλά μια κανονική ζωή».

Ενώ το ποσοστό μόλυνσης στην Κίνα εμφανίζεται πολύ χαμηλό συγκριτικά με πολλές άλλες χώρες, οι οποίες τώρα έχουν επιλέξει τη συμβίωση με τον ιό, η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων Covid για να προστατεύσει τους ηλικιωμένους και το υγειονομικό σύστημα και έχει προειδοποιήσει, ότι δεν θα ανεχθεί σχόλια ή ενέργειες που θέτουν εν αμφιβόλω ή βαίνουν αντίθετα στην πολιτική της.

Η Κίνα ανακοίνωσε 240 νέα κρούσματα κορωνοϊού για τις 8 Ιουνίου, εκ των οποίων 70 ασυμπτωματικά και 170 με συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Οι αρχές στο Τσαογιάνγκ, μια περιοχή του Πεκίνου με πάνω από 3 εκατ. κατοίκους, έδωσαν σήμερα εντολή να κλείσουν οι χώροι διασκέδασης και τα ίντερνετ καφέ.

Το διάρκειας δύο μηνών lockdown στη Σαγκάη, το κλείσιμο πολλών εμπορικών κέντρων και άλλων χώρων στο Πεκίνο καθώς και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν σε πολλές άλλες κινεζικές πόλεις τους τελευταίους μήνες έχουν πλήξει σοβαρά την κινεζική οικονομία, έχουν διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και έχουν επιβραδύνει το διεθνές εμπόριο.

Οι αρχές θέλουν να αναβιώσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και άρχισαν να χαλαρώνουν κάποιους περιορισμούς τον Μάιο, το οποίο βοήθησε τις κινεζικές εξαγωγές το συγκεκριμένο μήνα να αυξηθούν με διπλάσιο ρυθμό, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.

Στη Σαγκάη, την πλέον κοσμοπολίτικη περιοχή και το μεγαλύτερο επιχειρηματικό κέντρο στην Κίνα, οι αξιωματούχοι προσπαθούν επίσης να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με ξένες εταιρίες, πραγματοποιώντας πολλές συνεδριάσεις με στελέχη επιχειρήσεων και χαλαρώνοντας τους περιορισμούς για εργαζόμενους από το εξωτερικό.

Το ψυχαγωγικό πάρκο Shanghai Disney Resort,που είναι κλειστό από τις 21 Μαΐου, ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει από αύριο κάποιους χώρους αλλά το βασικό πάρκο της Ντίσνεϊλαντ, η Disneytown, καθώς και δύο ξενοδοχεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας.

Shanghai to lock down 2.7 million, a week after easing Covid restrictions https://t.co/zy1t4DY7hO