Κίνα: Δέκα νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολικού γυμναστηρίου

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη άλλου ενός συνεχίζει να αγνοείται μετά την κατάρρευση της οροφής γυμναστηρίου σε δευτεροβάθμιο σχολείο στη βορειοανατολική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η οροφή κατέρρευσε χθες Κυριακή λίγο πριν από τις 15:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας] στην Τσιτσιχάρ, στην επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Στο εσωτερικό βρίσκονταν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 πρόλαβαν να διαφύγουν, όμως οι υπόλοιποι 11 παγιδεύτηκαν.

Ως τις 03:00 σήμερα [σ.σ. 22:00 χθες Κυριακή ώρα Ελλάδας] είχαν ανασυρθεί 13 άνθρωποι από τα συντρίμμια, εκ των οποίων «τρεις δεν είχαν ζωτικές ενδείξεις» και άλλοι έξι «υπέκυψαν» καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους σώσουν, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

On July 23, the roof of a middle school gymnasium in Qiqihar City, Heilongjiang Province collapsed, causing many people to be trapped, and rescue is underway. #China Shi Shi #Chinanews #中国新闻 pic.twitter.com/PbpYW9edxu — 包帝国韭菜馅 (@Colorfu33624983) July 23, 2023

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV εικονίζουν τη στέγη του γυμναστηρίου να έχει καταρρεύσει εντελώς και σωστικά συνεργεία να ψάχνουν στα συντρίμμια.

Eight people had been pulled out as of 5:30 p.m. Sunday after the ceiling structure of a school gymnasium collapsed and trapped over ten people in Qiqihar City, northeast China's Heilongjiang Province. #GLOBALink pic.twitter.com/RhbeaEHey0 — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2023

«Διεξάγεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία επιχειρούν σχεδόν 160 πυροσβέστες και 39 οχήματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🔺Gym ceiling collapse traps more than 10 in Northeast #China's school

🔺As of 7:14 pm(local time GMT+8) on Sunday, ten people have been rescued.#Rescue work is still underway pic.twitter.com/irppKbed4M — Record GBA (@RecordGBA) July 23, 2023

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα οποία επικαλέστηκε το Νέα Κίνα, εργάτες είχαν κατασκευάσει την οροφή του γυμναστηρίου χρησιμοποιώντας εν μέρει περλίτη, δηλαδή εύπλαστο, άμορφο ηφαιστειακό γυαλί.

Όμως ισχυρές βροχές προκάλεσαν τη διόγκωση αυτού του υλικού, προκαλώντας τη θραύση και την κατάρρευση της οροφής, πρόσθεσε το πρακτορείο, διευκρινίζοντας πως υπεύθυνοι της κατασκευαστικής εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Τα δυστυχήματα που συνδέονται με τον τομέα των ακινήτων είναι συχνά στην Κίνα, όπου οι οικοδομικός κανονισμός όχι σπάνια παραβιάζεται και δεν υπάρχει αυστηρή επίβλεψή του.

Το 2015 στην Τιαντζίν, έκρηξη σε αποθήκη χημικών προϊόντων είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 165 ανθρώπους. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές αυτής της φύσης.