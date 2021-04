Kίνα: Διαρροή πετρελαίου προκάλεσε σύγκρουση πλοίων κοντά στο λιμάνι του Τσινγκντάο

Δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρελαϊκά προϊόντα ενεπλάκη σε σύγκρουση κοντά στο κινεζικό λιμάνι του Τσινγκντάο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή πετρελαίου στην Κίτρινη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η κινεζική Αρχή Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας της Σαντόνγκ και εκπρόσωποι της εταιρείας διαχείρισης του τάνκερ.

Η σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν το αγκυροβολημένο τάνκερ με σημαία Λιβερίας A Symphony και το Sea Justice, συνέβη στις 08.50 τοπική ώρα (03.50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με στέλεχος της Goodwood Ship Management, της εταιρείας διαχείρισης του A Symphony.

Η ισχύς της πρόσκρουσης στο μπροστινό τμήμα του σκάφους προκάλεσε ρωγμή «με ποσότητα πετρελαίου να διαρρέει στον ωκεανό», ανέφερε η Goodwood, προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

«Η πετρελαιοκηλίδα εμφανίστηκε ύστερα από σύγκρουση μεταξύ δύο σκαφών», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Αρχής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαιώνοντας ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

AIS data from @MarineTraffic confirms that a cargo vessel called SEA JUSTICE (9309514) rammed right into a fully laden (1 million barrels) Suezmax tanker called A SYMPHONY (9249324) off the coast of Qingdao, China this morning. More to follow. Thx @tanker_cj for heads up. #OOTT pic.twitter.com/Xj2vT01xIK