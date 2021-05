Κίνα: Ένας ουρανοξύστης άρχισε να «τρέμει» και έσπειρε τον πανικό στην πόλη Σεντζέν

Ένας ουρανοξύστης εκκενώθηκε σήμερα στην Κίνα, αφότου το κτήριο, ύψους σχεδόν 300 μέτρων, άρχισε να «τρέμει» για άγνωστο, μέχρι στιγμής, λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθούν σκηνές πανικού.

Το SEG Plaza, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 2000, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια στη Σεντζέν (νότια).

Το κτήριο, το οποίο δεσπόζει λόγω του ύψους του των 291 μέτρων στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης, στεγάζει μεταξύ άλλων μια τεράστια αγορά εξαρτημάτων και ηλεκτρικών προϊόντων.

Το γραφείο διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκη της Σεντζέν ανέφερε στο κοινωνικό δίκτυο Weibo ότι θα «εξακριβώσει τα αίτια των κραδασμών» στον ουρανοξύστη, επισημαίνοντας πως «δεν σημειώθηκε καμία σεισμική δόνηση στην περιοχή σήμερα».

Το SEG Plaza άρχισε να ταλαντεύεται γύρω στις 13.50 τοπική ώρα, σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν αμέσως σκηνές πανικού.

