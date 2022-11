Κίνα: Ενισχυμένη η παρουσία της αστυνομίας για την αποτροπή νέων κινητοποιήσεων

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας ήταν ανεπτυγμένες την Τρίτη (29/11) σε αρκετές πόλεις της Κίνας προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νέες κινητοποιήσεις κατά της αυστηρής πολιτικής «μηδενικής covid» που ακολουθεί το Πεκίνο.

Αυξημένη είναι από χθες Δευτέρα η παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους του Πεκίνου και άλλων μεγάλων πόλεων, όπως η Σανγκάη, η Γκουάνγκζου και η Χάνγκζου.

Οι δυνάμεις της τάξης σταματούν περαστικούς και ελέγχουν τα κινητά τους τηλέφωνα για ύποπτο περιεχόμενο ή λογισμικό, όπως VPN με τα οποία μπορούν να παρακάμπτουν τη λογοκρισία.

Στο Πεκίνο η αστυνομία περιπολούσε κυρίως κατά μήκος του ποταμού Λιανγκμά, κοντά στη διπλωματική συνοικία, όπου εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή το βράδυ.

Στο μεταξύ στη Σανγκάη η αστυνομία έχει στήσει οδοφράγματα κατά μήκος της οδού Γουλουμούκι με στόχο να αποτρέψει να υπάρξουν διαδηλώσεις, όπως το Σαββατοκύριακο.

