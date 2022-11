Κίνα: Γυναίκα γεννά όρθια έξω από μαιευτήριο γιατί δεν είχε κάνει τεστ για την Covid-19

Τα σκληρά μέτρα προστασίας που έχει επιβάλλει η κινεζική κυβέρνηση στους πολίτες, λόγω της Covid-19, έχουν πυροδοτήσει μια σειρά διαδηλώσεων στη χώρα που θα μείνουν στην ιστορία. Γνωστή ως «επανάσταση του λευκού χαρτιού», η μαζική κινητοποίηση των πολιτών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, παρά τις προσπάθειες βίαιης καταστολής από τις Αρχές και τον αποκλεισμό των απλών χρηστών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ψηφιακή «απομόνωση» της Κίνας, βέβαια, δεν είναι τόσο ολική όσο θα ήθελε η κυβέρνηση, καθώς οι πολίτες βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους όποιους περιορισμούς και να δημοσιεύουν εικόνες και βίντεο από τα όσα ζουν.

Ένα από αυτά τα βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, σοκάροντας την παγκόσμια κοινή γνώμη. Στα εν λόγω πλάνα, τα δρακόντεια περιοριστικά μέτρα της Κίνας, ανάγκασαν μια έγκυο γυναίκα να γεννήσει όρθια, στο πεζοδρόμιο έξω από το μαιευτήριο, καθώς δεν της είχε επιτραπεί η είσοδος στο νοσοκομείο επειδή δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορωνοϊό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Luzhou, έξω από το νοσοκομείο Gulan People's Hospital και το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Twitter χωρίς κάποια επεξεργασία, παρουσιάζοντας την ωμή πραγματικότητα.

Graphic warning! I cried when watching this. Woman forced to labor standing in front of Gulan People's Hospital in Gulan County, Luzhou City, #Sichuan Province, #CCPChina as she didn't have a #COVID test report!

This is a shame to entire humankind!#ChinaUprising #chinaprotest pic.twitter.com/cwN6ndaiDM