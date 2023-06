Βίντεο-σοκ από καταιγίδα στην Κίνα: «Ξήλωσε» τέντα εστιατορίου και παρέσυρε οσους την κρατούσαν

Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου όπου, στην πόλη Γιτσάνγκ της Κίνας κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες, άνεμοι ξερίζωσαν τέντα εστιατορίου.

Ωστόσο αυτό που σοκάρει περισσότερο είναι το γεγονός ότι μαζί με την τέντα, στον αέρα βρέθηκαν και οι εργαζόμενοι που προσπάθησαν, μάταια όπως αποδειχθηκε, να την κρατήσουν.

Δείτε το βίντεο:

There was an attempt…



to hold the roof in place 😮



🔊 … this is crazy pic.twitter.com/R3chK9CJw5