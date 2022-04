Tο viral βίντεο με τον αντίκτυπο του εγκλεισμού στη Σανγκάη διαγράφτηκε από λογοκριτές

Σε βίντεο που έγινε viral, παρουσιάζεται ο αντίκτυπος του εγκλεισμού στη Σανγκάη στους κατοίκους της και σβήστηκε από το κινεζικό διαδίκτυο από τους λογοκριτές προκαλώντας σύγχυση και οργή στους χρήστες του διαδικτύου.

Η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, με πληθυσμό 25 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει το χειρότερο ξέσπασμα της Covid-19 από την έναρξη της πανδημίας.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 12 νέους θανάτους και περισσότερα από 23.000 νέα κρούσματα κορονοϊού στη Σανγκάη.

Εκείνοι που κατέληξαν ήταν κατά μέσον όρο 88 ετών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Σανγκάης. Όλοι είχαν υποκείμενα νοσήματα και κανένας τους δεν ήταν εμβολιασμένος.

Οι τοπικές αρχές αποδίδουν αυτή τη νέα αύξηση κρουσμάτων κυρίως στον υπερπληθυσμό σε ορισμένα παλιά κτίρια κατοικιών, όπου οι κουζίνες και οι τουαλέτες είναι κοινές.

Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Σανγκάης έχουν απομονωθεί από τις αρχές Απριλίου. Πολλοί δυσκολεύονται να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα και να επισκεφθούν έναν γιατρό.

Το βίντεο διάρκειας έξι λεπτών με τίτλο "Η Φωνή του Απριλίου" είναι ένα μοντάζ από φωνές κατοίκων που έχουν καταγραφεί στη διάρκεια του λοκντάουν με λήψεις από αέρος.

Σε αυτό ακούγονται κάτοικοι να διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, αλλά και για την σκληρή αντιμετώπισή τους από τις αρχές.

Ο δημιουργός του βίντεο έχει προσθέσει σε αυτές τις ασπρόμαυρες εικόνες, με χρονολογική σειρά, μια σειρά από ήχους από συνεντεύξεις Τύπου, από βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τηλεφωνικές κλήσεις των κατοίκων.

Το βίντεο ξεκινά με τις φωνές πολιτικών να δηλώνουν, στην αρχή της επιδημίας τον Μάρτιο, ότι ένα σύντομο προληπτικό λοκντάουν δεν θα ήταν σκόπιμο λόγω των οικονομικών του επιπτώσεων.

Αυτός ο αρχικός δισταγμός οδήγησε στην έκρηξη του αριθμού των θετικών κρουσμάτων που τελικά πυροδότησε το σημερινό λοκντάουν, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε μαζικά το βράδυ της Παρασκευής στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης WeChat. Όμως οι λογοκριτές κατάφεραν να σβήσουν κάθε ίχνος του μέσα σε λίγες ώρες.

Επίσης σβήστηκαν όλες οι αναφορές σε αυτό από το μικρομπλόγκ Weibo αλλά παρέμειναν κάποια σχόλια που επικρίνουν την λογοκρισία.

Leaked footage and viral videos expose scary scenes across #Shanghai, #China's biggest city, as the country imposes extreme lockdown, in the wake of the city's worst #COVID outbreak in the last two years. Watch to believe!

Read more here: https://t.co/QNy2bap6CL pic.twitter.com/ybaKKWOiN4