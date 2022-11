Κίνα: Lockdown γύρω από το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone λόγω περιστατικών Covid-19

Οι αρχές της Κίνας έθεσαν σε lockdown την ζώνη γύρω από το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone παγκοσμίως την Τετάρτη, μετά τον εντοπισμό εστίας της Covid-19.

Η οικονομική ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο Ζενγκζού, στην κεντρική Κίνα, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο το οποίο διαχειρίζεται η ταϊβανέζικη εταιρεία Foxconn, θα παραμείνει σε lockdown για επτά ημέρες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

#Chinese workers have broken out of #Apple ’s largest assembly site, escaping the #ZeroCovid #lockdown at #Foxconn in #Zhengzhou …. Karma is Xijing pic.twitter.com/sdOkViOclL

Στο εργοστάσιο, όπου εργάζονται περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, εντοπίζονται από τα μέσα Οκτωβρίου περιστατικά της Covid-19.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το Σαββατοκύριακο κάποιους εργαζόμενους να πηδούν πάνω από ένα συρματόπλεγμα για να φύγουν από το εργοστάσιο και να επιστρέψουν στα σπίτια τους πεζή. Δημοσιεύθηκαν επίσης βίντεο στα οποία φαίνονται εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας και την απουσία μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό.

⚡️China Locks Down Area Around Foxconn’s ‘IPhone City’ Plant for seven days in Zhengzhou - triggering supply chain fears (Bloomberg) #lockdown 📍 #Zhengzhou #China pic.twitter.com/TmQmmDt4pR

Από την Τετάρτη οι κάτοικοι της οικονομικής ζώνης «δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους» αν δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Η Κίνα είναι η τελευταία μεγάλη οικονομία που ακολουθεί πολιτική μηδενικής Covid-19, κάτι που σημαίνει επαναλαμβανόμενα lockdown, σχεδόν υποχρεωτικά μοριακά τεστ πολλές φορές την εβδομάδα και καραντίνα για τους ανθρώπους που προέρχονται από επικίνδυνες περιοχές.

The video appears to had been taken outside the Foxconn iPhone factory workers' dormitory.

Several Covid infected workers are suspected to be dead in isolation confinement due to lack of care.#Zhengzhou pic.twitter.com/WttrXd1f0m