Συνετρίβη Boeing 737 στην Κίνα με 133 επιβαίνοντες

Συνετρίβη αεροσκάφος Boeing 737 με 133 επιβάτες στην Κίνα, όπως μεταδίδεται από ξένα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, το επιβατικό αεροσκάφος της China Eastern Airlines, που εκτελούσε το δρομολόγιο MU5735 από το Κουνμίνγκ προς το Γκουανγκζού, συνετρίβη λίγο πριν την άφιξή του στον προορισμό.

Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός και οι ομάδες διάσωσης βρίσκονται καθ' οδόν, όπως ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στο αεροσκάφος επέβαιναν 123 επιβάτες και εννέα μέλη του πληρώματος. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι Boeing 737 επέβαιναν 133 άτομα.

Ακόμη δεν είναι σαφές ακόμη η αιτία που προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους.

Τα δεδομένα από το δημοφιλές διαδικτυακό πρόγραμμα παρακολούθησης πτήσεων, FlightRadar24, έδειξαν ξαφνική πτώση στην ταχύτητα και το ύψος του αεροπλάνου της China Eastern Airlines, ακριβώς τη στιγμή που ο ιστότοπος έχασε την ικανότητά του να παρακολουθεί την πτήση.

Έχουν κοινοποιηθεί βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτή είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα FlightRadar24, το αεροπλάνο ήταν έξι ετών.

Η πτήση αναχώρησε στις 13:11 τοπική ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24, ενώ η παρακολούθηση του αεροσκάφους ολοκληρώθηκε στις 14:22 σε υψόμετρο 3.225 ποδιών με ταχύτητα 376 κόμβων.

Το αεροπλάνο επρόκειτο να προσγειωθεί στις 15:05 τοπική ώρα.

Το ιστορικό ασφάλειας της αεροπορικής βιομηχανίας της Κίνας ήταν από τα καλύτερα στον κόσμο την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με το Aviation Safety Network, το τελευταίο θανατηφόρο ατύχημα στην Κίνα ήταν το 2010, όταν 44 από τους 96 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, όταν ένα περιφερειακό αεροσκάφος Embraer E-190 που πετούσε η Henan Airlines συνετρίβη κατά την προσέγγιση του αεροδρομίου Yichun σε χαμηλή ορατότητα.

Οι μετοχές της Boeing υποχωρούν τώρα κατά 6% πριν από την αγορά στις ειδήσεις.

【Crash site】A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ