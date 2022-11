Κίνα: Τουλάχιστον 36 νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο αγνοούνται στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο στην πόλη Ανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν (κεντρικά), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

State media reported on Tuesday that, 36 people have died due to a fire at a factory in the Chinese city of Anyang, located in the Henan province.



Two others are injured. Besides this, two people are reported missing. State media added that, pic.twitter.com/KrHNfAuXAV