Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο – 3 νεκροί και 6 τραυματίες

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης αγνώστου με μαχαίρι που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο της Κίνας την Τετάρτη, μετέδωσε το AFP επικαλούμενο την αστυνομία.

Η αστυνομία αναφέρει πως την επίθεση έκανε ένας 48χρονος σε νηπιαγωγείο της επαρχίας Jianxi, ο οποίος φορούσε καπέλο και μάσκα. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

